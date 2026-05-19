Lalbenque

Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque

Place du Mercadiol Lalbenque Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Retrouvez l'omelette à la truffe accompagné d'un marché gourmand de producteurs

Retrouvez l'omelette à la truffe accompagné d'un marché gourmand de producteurs. Plus de 2400 oeufs et 7,2kg de truffes ( origine locale de la région de Lalbenque ) !

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Place du Mercadiol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 08

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English :

Find the truffle omelette accompanied by a gourmet farmers' market

L’événement Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT46