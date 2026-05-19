Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque
Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque mardi 28 juillet 2026.
Lalbenque
Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque
Place du Mercadiol Lalbenque Lot
Tarif : 22 – 22 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Retrouvez l'omelette à la truffe accompagné d'un marché gourmand de producteurs
Retrouvez l'omelette à la truffe accompagné d'un marché gourmand de producteurs. Plus de 2400 oeufs et 7,2kg de truffes ( origine locale de la région de Lalbenque ) !
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Place du Mercadiol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 50 08
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English :
Find the truffle omelette accompanied by a gourmet farmers' market
L’événement Omelette Géante aux Truffes à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT46
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