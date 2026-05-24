Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

19h Apéro-concert avec La Mangeuse d’accordéon

21h CARBONE Danse contemporaine

19h Apéro-concert avec La Mangeuse d’accordéon

21h CARBONE Danse contemporaine

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

7pm: Apéro-concert with La Mangeuse d?accordéon

9pm: CARBONE Contemporary dance

L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot