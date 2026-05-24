L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque jeudi 30 juillet 2026.
Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
- 19h Apéro-concert avec La Mangeuse d’accordéon
- 21h CARBONE Danse contemporaine
- 19h Apéro-concert avec La Mangeuse d’accordéon
- 21h CARBONE Danse contemporaine
.
51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
- 7pm: Apéro-concert with La Mangeuse d?accordéon
- 9pm: CARBONE Contemporary dance
L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Ciné-Lot Rebuilding Lalbenque 31 mai 2026
- Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque 12 juin 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque 2 juillet 2026
- L’amphi de Lalbenque musique occitane Lalbenque 8 juillet 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque 10 juillet 2026