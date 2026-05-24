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L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : 51 rue du Sol

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

  • 19h Apéro-concert avec La Mangeuse d’accordéon
  • 21h CARBONE Danse contemporaine
  • 19h Apéro-concert avec La Mangeuse d’accordéon
  • 21h CARBONE Danse contemporaine

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17  mairie@lalbenque.fr

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English :

  • 7pm: Apéro-concert with La Mangeuse d?accordéon
  • 9pm: CARBONE Contemporary dance

L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et danse contemporaine Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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