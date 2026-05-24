Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Dans le cadre du festival Estiv’Oc engrunat.

Dans le cadre du festival Estiv’Oc engrunat.

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

As part of the Estiv?Oc engrunat festival.

L’événement L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot