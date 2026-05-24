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L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 51 rue du Sol

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Dans le cadre du festival Estiv’Oc engrunat.

Dans le cadre du festival Estiv’Oc engrunat.

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17  mairie@lalbenque.fr

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English :

As part of the Estiv?Oc engrunat festival.

L’événement L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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