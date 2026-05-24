L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque vendredi 31 juillet 2026.
Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre du festival Estiv’Oc engrunat.
Dans le cadre du festival Estiv’Oc engrunat.
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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
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English :
As part of the Estiv?Oc engrunat festival.
L’événement L’Amphi de Lalbenque cours d’Occitan et conte Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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