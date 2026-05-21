Bal des pompiers de Lalbenque Lalbenque
Bal des pompiers de Lalbenque Lalbenque samedi 8 août 2026.
Lalbenque
Bal des pompiers de Lalbenque
Place du Mercadiol Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez partager un moment convivial avec la population à l'occasion du bal des pompiers !
Venez partager un moment convivial avec la population à l'occasion du bal des pompiers !
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Place du Mercadiol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 78 86 86 86 charlotte.malguy@gmail.com
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English :
Come and share a convivial moment with the population on the occasion of the firemen's ball!
L’événement Bal des pompiers de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot
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