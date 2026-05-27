Lalbenque

Mélodies du Causse à l’Amphi de Lalbenque

51 rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Dans le cadre des mélodies du Causse, L'amphi de Lalbenque vous accueille pour deux concerts de musique classique.

Dans le cadre des mélodies du Causse, L'amphi de Lalbenque vous accueille pour deux concerts de musique classique.

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51 rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

As part of Les mélodies du Causse, L'amphi de Lalbenque welcomes you for two classical music concerts.

L’événement Mélodies du Causse à l’Amphi de Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot