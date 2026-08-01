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Marché Gourmand à la Ferme de la Borie du Moulin Lalbenque

mardi 18 août 2026 · Lalbenque

Marché Gourmand à la Ferme de la Borie du Moulin Lalbenque

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Borie du Moulin
Ville
46230 Lalbenque
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Lalbenque

Marché Gourmand à la Ferme de la Borie du Moulin

La Borie du Moulin Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

La Ferme de la Borie du Moulin organise la 15ème édition de son marché gourmand avec des producteurs locaux et une animation musicale à partir de 19h

La Ferme de la Borie du Moulin organise la 15ème édition de son marché gourmand avec des producteurs locaux et une animation musicale à partir de 19h. Les enfants ne seront pas en reste car des jeux sont prévus pour eux.

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La Borie du Moulin Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 22 88 21 74 

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English :

La Ferme de la Borie du Moulin is hosting the 15th edition of its gourmet market, featuring local producers and live music starting at 7 p.m.

L’événement Marché Gourmand à la Ferme de la Borie du Moulin Lalbenque a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CVL Lalbenque Limogne

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