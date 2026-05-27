L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque jeudi 20 août 2026.
Lalbenque
L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical
51 rue du Sol Lalbenque Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
- 19h Apéro-concert avec L’Amassa Musiques du monde populaires et traditionnelles
- 21h Le Chaos ou la femme louve #2 Conte musical contemporain
- 19h Apéro-concert avec L’Amassa Musiques du monde populaires et traditionnelles
- 21h Le Chaos ou la femme louve #2 Conte musical contemporain
.
51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
- 7pm: Apéro-concert with L’Amassa Popular and traditional world music
- 9pm: Le Chaos ou la femme louve #2 Contemporary musical tale
L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Lalbenque (Lot)
- Fête de la musique et marché gourmand à Lalbenque Lalbenque 12 juin 2026
- Exposition Nos chemins se rencontrèrent… Lalbenque 1 juillet 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Soirée d’ouverture Lalbenque 2 juillet 2026
- L’amphi de Lalbenque musique occitane Lalbenque 8 juillet 2026
- L’Amphi de Lalbenque: Une Bataille Après l’Autre Lalbenque 10 juillet 2026