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L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque jeudi 20 août 2026.

Adresse : 51 rue du Sol

Ville : 46230 Lalbenque

Département : Lot

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

  • 19h Apéro-concert avec L’Amassa Musiques du monde populaires et traditionnelles
  • 21h Le Chaos ou la femme louve #2 Conte musical contemporain
  • 19h Apéro-concert avec L’Amassa Musiques du monde populaires et traditionnelles
  • 21h Le Chaos ou la femme louve #2 Conte musical contemporain

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17  mairie@lalbenque.fr

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English :

  • 7pm: Apéro-concert with L’Amassa Popular and traditional world music
  • 9pm: Le Chaos ou la femme louve #2 Contemporary musical tale

L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot

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