Lalbenque

L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical

51 rue du Sol Lalbenque Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

19h Apéro-concert avec L’Amassa Musiques du monde populaires et traditionnelles

21h Le Chaos ou la femme louve #2 Conte musical contemporain

19h Apéro-concert avec L’Amassa Musiques du monde populaires et traditionnelles

21h Le Chaos ou la femme louve #2 Conte musical contemporain

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51 rue du Sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 61 17 mairie@lalbenque.fr

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English :

7pm: Apéro-concert with L’Amassa Popular and traditional world music

9pm: Le Chaos ou la femme louve #2 Contemporary musical tale

L’événement L’Amphi de Lalbenque apéro concert et conte musical Lalbenque a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot