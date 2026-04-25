VIDE GRENIER Aurignac
VIDE GRENIER Aurignac dimanche 3 mai 2026.
Aurignac
VIDE GRENIER
RUE DE L’ALLÉE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Achetez, vendez, venez échanger et vous promener lors de cette journée vide grenier.
Le comité des fêtes de Fabas (31230) oganise un vide grenier des producteurs. Ouverture aux exposants dès 7h.
Structures gonflables.
Restauration et buvette sur place.
2€/mètre, sur réservation par mail ou par sms.
Professionnels 15€ l’emplacement. 2 .
RUE DE L’ALLÉE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie cdf.fabas31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Buy, sell, swap and stroll around during this garage sale day.
L’événement VIDE GRENIER Aurignac a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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