Aurignac

VIDE GRENIER

RUE DE L’ALLÉE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Achetez, vendez, venez échanger et vous promener lors de cette journée vide grenier.

Le comité des fêtes de Fabas (31230) oganise un vide grenier des producteurs. Ouverture aux exposants dès 7h.

Structures gonflables.

Restauration et buvette sur place.

2€/mètre, sur réservation par mail ou par sms.

Professionnels 15€ l’emplacement. 2 .

RUE DE L’ALLÉE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie cdf.fabas31@gmail.com

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English :

Buy, sell, swap and stroll around during this garage sale day.

L’événement VIDE GRENIER Aurignac a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE