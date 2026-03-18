VIDE GRENIER RN125 Bagnères-de-Luchon

VIDE GRENIER RN125 Bagnères-de-Luchon dimanche 19 avril 2026.

VIDE GRENIER

RN125 CENTRE EQUESTRE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Vide grenier de 9h à 17h.
Balades à poney de 10h à 15h (5€).
Food truck et vente de gâteaux.
Organisé par le centre équestre.   .

RN125 CENTRE EQUESTRE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   equiluchonpyrenees@gmail.com

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English :

Flea market from 9 am to 5 pm.
Pony rides from 10am to 3pm (5?).
Food truck and cake sales.

L’événement VIDE GRENIER Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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