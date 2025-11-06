RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon
RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE
Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-05-19 19:30:00
Venez assister à la retransmission en direct du Royal Opera House. Une collation vous sera offerte à l’entracte.
Durée 3h30.
Réservation préalable conseillée au cinéma. 18 .
Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52
English :
Join us for a live broadcast from the Royal Opera House. A snack will be served at intermission.
German :
Erleben Sie eine Live-Übertragung aus dem Royal Opera House. In der Pause wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.
Italiano :
Venite a vedere la trasmissione della Royal Opera House in diretta. Nell’intervallo sarà servito uno spuntino.
Espanol :
Venga a ver la retransmisión en directo de la Royal Opera House. Se servirá un tentempié en el descanso.
