Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon mardi 19 mai 2026.

RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Venez assister à la retransmission en direct du Royal Opera House. Une collation vous sera offerte à l’entracte.
Durée 3h30.
Réservation préalable conseillée au cinéma. 18  .

Rue du Baron de Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52 

English :

Join us for a live broadcast from the Royal Opera House. A snack will be served at intermission.

German :

Erleben Sie eine Live-Übertragung aus dem Royal Opera House. In der Pause wird Ihnen ein kleiner Imbiss angeboten.

Italiano :

Venite a vedere la trasmissione della Royal Opera House in diretta. Nell’intervallo sarà servito uno spuntino.

Espanol :

Venga a ver la retransmisión en directo de la Royal Opera House. Se servirá un tentempié en el descanso.

L’événement RETRANSMISSION DE L’OPÉRA LA FLÛTE ENCHANTÉE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE