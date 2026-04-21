EXPOSITION ANNIE HAUTIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION ANNIE HAUTIN

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Peintures.

Son activité artistique a débuté à sa retraite. Elle a commencé à faire de l’encadrement, de la peinture sur soie et ensuite, a intégré l’association Camaieu où elle poursuit toujours la peinture acrylique, aquarelle, résine, moon, prisme, vitrail etc…

Sa méthode pinceaux, couteaux, spatules, froissage, papier, collage. Elle a aussi fait du scrapbooking. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@orange.fr

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English :

L’événement EXPOSITION ANNIE HAUTIN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE