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EXPOSITION ANNIE HAUTIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION ANNIE HAUTIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon samedi 16 mai 2026.

Lieu : Parc des Thermes

Adresse : MAISON DU CURISTE

Ville : 31110 Bagnères-de-Luchon

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION ANNIE HAUTIN

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Peintures.
Son activité artistique a débuté à sa retraite. Elle a commencé à faire de l’encadrement, de la peinture sur soie et ensuite, a intégré l’association Camaieu où elle poursuit toujours la peinture acrylique, aquarelle, résine, moon, prisme, vitrail etc…
Sa méthode pinceaux, couteaux, spatules, froissage, papier, collage. Elle a aussi fait du scrapbooking.   .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22  maison.du.curiste@orange.fr

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English :

L’événement EXPOSITION ANNIE HAUTIN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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