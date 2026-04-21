EXPOSITION ANNIE HAUTIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION ANNIE HAUTIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon samedi 16 mai 2026.
Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION ANNIE HAUTIN
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Peintures.
Son activité artistique a débuté à sa retraite. Elle a commencé à faire de l’encadrement, de la peinture sur soie et ensuite, a intégré l’association Camaieu où elle poursuit toujours la peinture acrylique, aquarelle, résine, moon, prisme, vitrail etc…
Sa méthode pinceaux, couteaux, spatules, froissage, papier, collage. Elle a aussi fait du scrapbooking. .
Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement EXPOSITION ANNIE HAUTIN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
- CINÉ-RENCONTRE INITIALES BB AVEC BERTRAND BURGALAT Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 26 avril 2026
- RETRANSMISSION DE L’OPÉRA SIEGFRIED Rue du Baron de Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon 28 avril 2026
- FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 1 mai 2026
- VISITE COMMENTÉE LE CIMETIÈRE QUELLE DRÔLE D’IDÉE Cours de la Casseyde Bagnères-de-Luchon 5 mai 2026
- TOUR AUTO 2026 Bagnères-de-Luchon 8 mai 2026