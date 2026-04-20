TASTO MOUNJETOS Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon
TASTO MOUNJETOS Complexe du Casino Bagnères-de-Luchon samedi 16 mai 2026.
Bagnères-de-Luchon
TASTO MOUNJETOS
Complexe du Casino CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 15:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Défilé des groupes locaux et des Ploumbets accompagnés de leurs parrains, des Chevaliers et Nonettes Mounjetaïres et des confréries amies revêtus de leurs costumes (gratuit).
Repas dansant sur réservation (payant).
Les Tastos Mounjetos ce sont les amateurs, les dégustateurs, les défenseurs du haricot. Si vous êtes amateurs de Mounjetes rejoignez la confrérie pour savourer ce traditionnel Brespailh .
Intronisation des Ploumbets dans l’ordre Pacifique et Souverain des Tasto Mounjetos du Comminges sur le parvis de la mairie ou au théâtre du casino en cas de mauvais temps.
Repas dansant animé par un orchestre réservation obligatoire .
Complexe du Casino CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lafontfrancois@orange.fr
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English :
Parade of local groups and Ploumbets accompanied by their patrons, the Chevaliers and Nonettes Mounjetaïres and friendly brotherhoods in full regalia (free).
Meal and dance on reservation (paying).
L’événement TASTO MOUNJETOS Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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