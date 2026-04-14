PORTES OUVERTES AUX THERMES DE LUCHON THERMES DE LUCHON Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

PORTES OUVERTES AUX THERMES DE LUCHON

THERMES DE LUCHON Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Thermes de Luchon invitent le grand public à une après-midi portes ouvertes. L’objectif permettre aux habitants, visiteurs et futurs curistes de découvrir les espaces dédiés aux cures thermales, de mieux comprendre leur fonctionnement et d’échanger avec les équipes de l’établissement.

Au fil de l’après-midi, les équipes thermales présenteront les différentes étapes d’une cure, expliqueront le rôle des soins thermaux dans la prise en charge des pathologies et répondront aux questions des visiteurs.

Les visiteurs pourront découvrir les installations dédiées aux cures en rhumatologie et en voies respiratoires, les équipements de soins, les espaces d’accueil des curistes ainsi que les coulisses du fonctionnement quotidien des Thermes.

Parcours de visite, temps d’échange avec les professionnels et présentation des espaces feront de cette opération un rendez-vous à la fois pédagogique et convivial.

Un jeu-concours permettra également de remporter des cadeaux bien-être et gourmands. .

THERMES DE LUCHON Cours des Quinconces Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 52 52 contact@thermes-luchon.fr

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English :

Thermes de Luchon invites the general public to an open afternoon. The aim is to give local residents, visitors and future spa-goers the opportunity to discover the spa facilities, gain a better understanding of how they work and talk to the spa staff.

L’événement PORTES OUVERTES AUX THERMES DE LUCHON Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE