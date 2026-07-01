VIDE GRENIER Banassac-Canilhac
dimanche 19 juillet 2026 · Banassac-Canilhac
Informations pratiques
Banassac-Canilhac
VIDE GRENIER
dans le village Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
A l’occasion de la fête de Banassac, un vide grenier se tiendra dans le village à partir de 8h du matin !
Informations au 06 77 63 97 90
A l’occasion de la fête de Banassac, un vide grenier se tiendra dans le village à partir de 8h du matin jusqu’à 16h!
Informations au 06 77 63 97 90 .
dans le village Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 77 63 97 90
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English :
As part of the Banassac Festival, a yard sale will be held in the village starting at 8 a.m.!
For more information, call 06 77 63 97 90
L’événement VIDE GRENIER Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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