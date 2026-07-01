Informations pratiques

Banassac-Canilhac

VIDE GRENIER

dans le village Banassac-Canilhac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

A l’occasion de la fête de Banassac, un vide grenier se tiendra dans le village à partir de 8h du matin !

Informations au 06 77 63 97 90

A l’occasion de la fête de Banassac, un vide grenier se tiendra dans le village à partir de 8h du matin jusqu’à 16h!

Informations au 06 77 63 97 90 .

dans le village Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 6 77 63 97 90

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English :

As part of the Banassac Festival, a yard sale will be held in the village starting at 8 a.m.!

For more information, call 06 77 63 97 90

L’événement VIDE GRENIER Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn