WEEK-END RETRO ROCK & ROLL AU CAMPING La mothe Banassac-Canilhac
samedi 25 juillet 2026 · La mothe · Banassac-Canilhac
Informations pratiques
Banassac-Canilhac
WEEK-END RETRO ROCK & ROLL AU CAMPING
La mothe Camping Les Galets Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Cette année encore le camping Les galet voyage dans le temps et organise un week-end retro Rock & Roll les 25 et 26 juillet !!
Au programme Concerts , vide grenier, coin broc, marché d’artisanat, exposition de véhicules et caravanes anciennes.
Samedi à 20h30, Lou Davis rendra hommage en concert à Elvis Presley et au Rock & Roll.
Entrée gratuite .
Réservations et informations au 07 77 18 88 39.
Cette année encore le camping Les galet voyage dans le temps et organise un week-end retro Rock & Roll les 25 et 26 juillet !!
Au programme Concerts , vide grenier, coin broc, marché d’artisanat, exposition de véhicules et caravanes anciennes.
Samedi à 20h30, Lou Davis rendra hommage en concert à Elvis Presley et au Rock & Roll.
Entrée gratuite .
Réservations et informations au 07 77 18 88 39. .
La mothe Camping Les Galets Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 7 77 18 88 39
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English :
Once again this year, Les Galets Campground is taking a trip back in time and hosting a retro Rock & Roll weekend on July 25 and 26!!
On the program: Concerts, a yard sale, a flea market, a craft fair, and an exhibition of vintage cars and RVs.
On Saturday at 8:30 p.m., Lou Davis will pay tribute to Elvis Presley and Rock & Roll in concert.
Free admission.
For reservations and information, call 07 77 18 88 39.
L’événement WEEK-END RETRO ROCK & ROLL AU CAMPING Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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