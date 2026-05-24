Vide Grenier Stade Didier Deschamps Bayonne

Bayonne

Vide Grenier

Stade Didier Deschamps 8 Avenue de Plantoun Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier organisé par l’association euskaldun buruak

Vente matériel d’occasion (vêtements, décoration, livres, jouets…)

Restauration Buvette Toilettes .

Stade Didier Deschamps 8 Avenue de Plantoun Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 40 37 29 euskaldun.buruak.64@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne