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Vide Grenier Stade Didier Deschamps Bayonne

Vide Grenier Stade Didier Deschamps Bayonne

Vide Grenier Stade Didier Deschamps Bayonne dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Stade Didier Deschamps

Adresse : 8 Avenue de Plantoun

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Vide Grenier

Stade Didier Deschamps 8 Avenue de Plantoun Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide grenier organisé par l’association euskaldun buruak
Vente matériel d’occasion (vêtements, décoration, livres, jouets…)
Restauration Buvette Toilettes   .

Stade Didier Deschamps 8 Avenue de Plantoun Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 40 37 29  euskaldun.buruak.64@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne

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