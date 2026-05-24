Vide Grenier Stade Didier Deschamps Bayonne
Vide Grenier Stade Didier Deschamps Bayonne dimanche 28 juin 2026.
Bayonne
Vide Grenier
Stade Didier Deschamps 8 Avenue de Plantoun Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier organisé par l’association euskaldun buruak
Vente matériel d’occasion (vêtements, décoration, livres, jouets…)
Restauration Buvette Toilettes .
Stade Didier Deschamps 8 Avenue de Plantoun Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 40 37 29 euskaldun.buruak.64@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne
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