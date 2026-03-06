Vide grenier

Dans le village BAZOCHES Bazoches Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier. Buvette, et restauration sur place. .

Dans le village BAZOCHES Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 99 53 28 clubcultureloisirs.bazoches@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Bazoches a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs