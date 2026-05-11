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Vide-grenier Place Heurtel Binic-Étables-sur-Mer

Vide-grenier Place Heurtel Binic-Étables-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place Heurtel

Adresse : Parc de la Belle Issue

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Vide-grenier

Place Heurtel Parc de la Belle Issue Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Chinez, flânez et profitez ! Le vide-grenier du Comité des Fêtes vous attend au parc de la Belle Issue, dans une ambiance conviviale. Restauration et buvette sur place.
Tarif 4 € le mètre linéaire avec un minimum de 3 ml. Réservation Tous les samedis à partir du 23 mai au bureau, 1 allée du Stade, Etables-sur-Mer Hellio Robert 06 79 58 75 98
robert.hellio@orange.fr.   .

Place Heurtel Parc de la Belle Issue Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 58 75 98 

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English :

L’événement Vide-grenier Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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