AGENDA · Miniac-Morvan
Vide-grenier bourg de Miniac-Morvan Miniac-Morvan
mardi 14 juillet 2026 · bourg de Miniac-Morvan · Miniac-Morvan
Informations pratiques
Vide-grenier bourg de Miniac-Morvan Miniac-Morvan Mardi 14 juillet, 08h00
organisé par l’AS Miniac-Morvan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T18:00:00.000+02:00
1
bourg de Miniac-Morvan 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Miniac-Morvan
- La Grande soirée, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan 4 juillet 2026
- Accès en déchèterie : demandez votre badge, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan 6 juillet 2026
- Marché estival, Place de l’église, Miniac-Morvan 8 juillet 2026
- Marché estival Place de l’église Miniac-Morvan 8 juillet 2026
- GURU, ensemble de chants et danses d’INDE, L’Acousti’k, Miniac-Morvan 10 juillet 2026