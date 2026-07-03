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AGENDA · Miniac-Morvan

Vide-grenier bourg de Miniac-Morvan Miniac-Morvan

mardi 14 juillet 2026 · bourg de Miniac-Morvan · Miniac-Morvan

Vide-grenier bourg de Miniac-Morvan Miniac-Morvan

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
bourg de Miniac-Morvan
Adresse
35540 Miniac-Morvan
Ville
Miniac-Morvan

Vide-grenier bourg de Miniac-Morvan Miniac-Morvan Mardi 14 juillet, 08h00

organisé par l’AS Miniac-Morvan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-14T08:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-14T18:00:00.000+02:00

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bourg de Miniac-Morvan 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan


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