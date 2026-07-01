La Grande soirée, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan

Informations pratiques

La Grande soirée Samedi 4 juillet, 18h00 Espace Bel-Air Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

https://asminiac.fr/

Espace Bel-Air rue Général de Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan [{« link »: « https://asminiac.fr/ »}]

ANNULÉ ASMiniac