AGENDA · Miniac-Morvan
La Grande soirée, Espace Bel-Air, Miniac-Morvan
samedi 4 juillet 2026 · Espace Bel-Air · Miniac-Morvan
Informations pratiques
La Grande soirée Samedi 4 juillet, 18h00 Espace Bel-Air Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Espace Bel-Air rue Général de Gaulle 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan [{« link »: « https://asminiac.fr/ »}]
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