Cerzat

Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat

Le Bourg Cerzat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vide grenier/brocante avec restauration et buvette sur place.

Organisé par le comité des fêtes de Cerzat.

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Le Bourg Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 38 18 57

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English :

Garage sale/brocante with on-site catering and refreshments.

Organized by the Comité des fêtes de Cerzat.

L’événement Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier