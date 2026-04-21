Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat
Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat vendredi 8 mai 2026.
Cerzat
Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat
Le Bourg Cerzat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vide grenier/brocante avec restauration et buvette sur place.
Organisé par le comité des fêtes de Cerzat.
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Le Bourg Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 38 18 57
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English :
Garage sale/brocante with on-site catering and refreshments.
Organized by the Comité des fêtes de Cerzat.
L’événement Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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