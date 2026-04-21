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Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat

Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 43380 Cerzat

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Cerzat

Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat

Le Bourg Cerzat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Vide grenier/brocante avec restauration et buvette sur place.
Organisé par le comité des fêtes de Cerzat.
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Le Bourg Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 38 18 57 

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English :

Garage sale/brocante with on-site catering and refreshments.
Organized by the Comité des fêtes de Cerzat.

L’événement Vide grenier brocante | Chambon de Cerzat Cerzat a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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