Léré

Vide-grenier Brocante

Place du Chanoine Roche Léré Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le comité des fêtes organise pour la deuxième année consécutive un vide-grenier brocante dans le centre du village, aux abords de la Collégiale Saint-Martin.

A partir de 6h00, sans réservation. 2€ le m. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place .

Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 99 42 13 lere.comfetes@gmail.com

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English :

For the second year running, the Comité des Fêtes is organizing a garage sale and flea market in the village center, around the Collégiale Saint-Martin.

L’événement Vide-grenier Brocante Léré a été mis à jour le 2026-06-04 par BERRY