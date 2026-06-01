Vide-grenier Brocante Léré
Vide-grenier Brocante Léré dimanche 14 juin 2026.
Léré
Vide-grenier Brocante
Place du Chanoine Roche Léré Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le comité des fêtes organise pour la deuxième année consécutive un vide-grenier brocante dans le centre du village, aux abords de la Collégiale Saint-Martin.
A partir de 6h00, sans réservation. 2€ le m. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place .
Place du Chanoine Roche Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 99 42 13 lere.comfetes@gmail.com
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English :
For the second year running, the Comité des Fêtes is organizing a garage sale and flea market in the village center, around the Collégiale Saint-Martin.
L’événement Vide-grenier Brocante Léré a été mis à jour le 2026-06-04 par BERRY
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