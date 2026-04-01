Cabanac-et-Villagrains

Vide grenier

Stade Philippe Goujon Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Avis aux chasseurs de bonnes affaires et aux futurs exposants !

L’APE Caban’ à Canailles organise son vide-grenier le dimanche 26 avril au stade Philippe Goujon à Cabanac-et-Villagrains

Envie de vider vos placards ?

Venez flâner, chiner et passer un moment convivial en famille ou entre amis

On compte sur vous, venez nombreux !

Restauration et buvette sur place

Animation pesée au jambon 2€ la participation. .

Stade Philippe Goujon Cabanac-et-Villagrains 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 20 54 80 apecabanacanailles@outlook.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme