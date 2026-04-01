Vide grenier Cabanac-et-Villagrains
Vide grenier Cabanac-et-Villagrains dimanche 26 avril 2026.
Cabanac-et-Villagrains
Vide grenier
Stade Philippe Goujon Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Avis aux chasseurs de bonnes affaires et aux futurs exposants !
L’APE Caban’ à Canailles organise son vide-grenier le dimanche 26 avril au stade Philippe Goujon à Cabanac-et-Villagrains
Envie de vider vos placards ?
Venez flâner, chiner et passer un moment convivial en famille ou entre amis
On compte sur vous, venez nombreux !
Restauration et buvette sur place
Animation pesée au jambon 2€ la participation. .
Stade Philippe Goujon Cabanac-et-Villagrains 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 20 54 80 apecabanacanailles@outlook.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-04-16 par Sud Bordeaux Tourisme