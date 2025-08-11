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AGENDA · Cany-Barville

Vide grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville

dimanche 11 octobre 2026 · Salle Daniel Pierre · Cany-Barville

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle Daniel Pierre
Adresse
Rue Louis Bouilhet
Ville
76450 Cany-Barville
Département
Seine-Maritime
Tarif

Cany-Barville

Vide grenier

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Vide grenier du téléthon à la salle Daniel Pierre, de 8h à 18h.
Visiteurs 1€ (gratuit/-12ans)   .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 11 65 95 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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