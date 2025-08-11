Vide grenier Salle Daniel Pierre Cany-Barville

Informations pratiques

Cany-Barville

Vide grenier

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vide grenier du téléthon à la salle Daniel Pierre, de 8h à 18h.

Visiteurs 1€ (gratuit/-12ans) .

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 11 65 95

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Cany-Barville a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre