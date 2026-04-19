Vide-grenier Château de Carneville Carneville

Carneville

Vide-grenier

Château de Carneville 5 le château Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vide-greniers dans un cadre agréable. Restauration sur place. Parking gratuit. .

Château de Carneville 5 le château Carneville 50330 Manche Normandie

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Carneville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cotentin Le Val de Saire