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Vide-grenier Château de Carneville Carneville

Vide-grenier Château de Carneville Carneville

Vide-grenier Château de Carneville Carneville dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Château de Carneville

Adresse : 5 le château

Ville : 50330 Carneville

Département : Manche

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Carneville

Vide-grenier

Château de Carneville 5 le château Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Vide-greniers dans un cadre agréable. Restauration sur place. Parking gratuit.   .

Château de Carneville 5 le château Carneville 50330 Manche Normandie  

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Carneville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cotentin Le Val de Saire

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