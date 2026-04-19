Vide-grenier Château de Carneville Carneville
Vide-grenier Château de Carneville Carneville dimanche 10 mai 2026.
Carneville
Vide-grenier
Château de Carneville 5 le château Carneville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Vide-greniers dans un cadre agréable. Restauration sur place. Parking gratuit. .
Château de Carneville 5 le château Carneville 50330 Manche Normandie
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Carneville a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cotentin Le Val de Saire
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