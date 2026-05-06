Vide grenier Chameyrat
Vide grenier Chameyrat dimanche 7 juin 2026.
Chameyrat
Vide grenier
Salle des fêtes Chameyrat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier Venez nombreux chiner Buvette Restauration sur place – .
Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 41 50 apechameyrat@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze