Chameyrat

Vide grenier

Salle des fêtes Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier Venez nombreux chiner Buvette Restauration sur place – .

Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 41 50 apechameyrat@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze