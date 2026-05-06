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Vide grenier Chameyrat

Vide grenier Chameyrat

Vide grenier Chameyrat dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 19330 Chameyrat

Département : Corrèze

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Chameyrat

Vide grenier

Salle des fêtes Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier Venez nombreux chiner Buvette Restauration sur place –   .

Salle des fêtes Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 41 50  apechameyrat@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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