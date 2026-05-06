Chameyrat

Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat

Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché des Producteurs de Pays Festif à Chameyrat le samedi 12 juillet…

Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour pouvoir consommer sur place les produits achetés sur le Marché.

Une initiation rugby est prévue pour les 5/16 ans à partir de 17 h 30 .

Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr

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English : Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat

L’événement Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze