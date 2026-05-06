Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat Chameyrat
Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat Chameyrat samedi 11 juillet 2026.
Chameyrat
Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat
Chameyrat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Marché des Producteurs de Pays Festif à Chameyrat le samedi 12 juillet…
Tables, bancs, barbecues sont à votre disposition pour pouvoir consommer sur place les produits achetés sur le Marché.
Une initiation rugby est prévue pour les 5/16 ans à partir de 17 h 30 .
Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine circuits-courts@correze.chambagri.fr
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English : Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat
L’événement Marché des Producteurs de Pays de Chameyrat Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-06 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze