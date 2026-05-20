Concert Choeur de Loups Salle pomyvalente Chameyrat
Concert Choeur de Loups Salle pomyvalente Chameyrat dimanche 28 juin 2026.
Chameyrat
Concert Choeur de Loups
Salle pomyvalente Route de Favars Chameyrat Corrèze
Tarif : – – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Choeur de Loups en concert Direction Christian Roque – .
Salle pomyvalente Route de Favars Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 25 72 85
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English : Concert Choeur de Loups
L’événement Concert Choeur de Loups Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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