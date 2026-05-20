Concert Choeur de Loups Salle pomyvalente Chameyrat

Chameyrat

Concert Choeur de Loups

Salle pomyvalente Route de Favars Chameyrat Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Choeur de Loups en concert Direction Christian Roque – .

Salle pomyvalente Route de Favars Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 25 72 85

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English : Concert Choeur de Loups

L’événement Concert Choeur de Loups Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze