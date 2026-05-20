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Concert Choeur de Loups Salle pomyvalente Chameyrat

Concert Choeur de Loups Salle pomyvalente Chameyrat

Concert Choeur de Loups Salle pomyvalente Chameyrat dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Salle pomyvalente

Adresse : Route de Favars

Ville : 19330 Chameyrat

Département : Corrèze

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Chameyrat

Concert Choeur de Loups

Salle pomyvalente Route de Favars Chameyrat Corrèze

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Choeur de Loups en concert Direction Christian Roque –   .

Salle pomyvalente Route de Favars Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 25 72 85 

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English : Concert Choeur de Loups

L’événement Concert Choeur de Loups Chameyrat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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