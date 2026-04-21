Vide grenier Château-Garnier
Vide grenier Château-Garnier lundi 25 mai 2026.
Château-Garnier
Vide grenier
Square Amonenburg Château-Garnier Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Vide-greniers annuel le lundi de pentecôte, le 25 mai 2026, organisé par la chorale de château garnier. Buvette et restauration rapide sur place .
Square Amonenburg Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 76 50 69
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Château-Garnier a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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