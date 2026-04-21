Château-Garnier

Vide grenier

Square Amonenburg Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Vide-greniers annuel le lundi de pentecôte, le 25 mai 2026, organisé par la chorale de château garnier. Buvette et restauration rapide sur place .

Square Amonenburg Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 76 50 69

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Château-Garnier a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou