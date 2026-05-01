Vide grenier Condorcet
Vide grenier Condorcet dimanche 24 mai 2026.
Condorcet
Vide grenier
Condorcet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide grenier organisé par les écoles de Condorcet et St Ferréol, avec buvette et snack toute la journée. Un concours de pétanque est également prévu.
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Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 75 29 20
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English :
Flea market organized by Condorcet and St Ferréol schools, with refreshments and snacks all day. A pétanque competition is also planned.
L’événement Vide grenier Condorcet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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