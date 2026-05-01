Condorcet

Vide grenier

Condorcet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide grenier organisé par les écoles de Condorcet et St Ferréol, avec buvette et snack toute la journée. Un concours de pétanque est également prévu.

.

Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 75 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market organized by Condorcet and St Ferréol schools, with refreshments and snacks all day. A pétanque competition is also planned.

L’événement Vide grenier Condorcet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale