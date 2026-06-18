Vide grenier Parking de l’étang Courcelles

Courcelles

Vide grenier

Parking de l’étang D977 Courcelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 05:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de Courcelles Restauration/buvette sur place Emplacement gratuit sans réservation .

Parking de l’étang D977 Courcelles 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 14 59

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Courcelles a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Clamecy Haut Nivernais