Vide-grenier Aire de loisirs Culles-les-Roches
dimanche 13 septembre 2026 · Aire de loisirs · Culles-les-Roches
Informations pratiques
Culles-les-Roches
Vide-grenier
Aire de loisirs 2 chemin du viaduc Culles-les-Roches Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
4° vide-greniers à Culles-les-Roches. Petite restauration sur place pour vous faire passer un bon moment en famille ou entre amis dans un site bucolique et reposant… et chiner les bonnes affaires !
Accueil exposants dès 6h30, installations fermées à 8h. .
Aire de loisirs 2 chemin du viaduc Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 26 86 56 culles-initiatives@culles-les-roches.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-07-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II