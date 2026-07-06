Vide-grenier Aire de loisirs Culles-les-Roches

Informations pratiques

Culles-les-Roches

Vide-grenier

Aire de loisirs 2 chemin du viaduc Culles-les-Roches Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

4° vide-greniers à Culles-les-Roches. Petite restauration sur place pour vous faire passer un bon moment en famille ou entre amis dans un site bucolique et reposant… et chiner les bonnes affaires !

Accueil exposants dès 6h30, installations fermées à 8h. .

Aire de loisirs 2 chemin du viaduc Culles-les-Roches 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 26 86 56 culles-initiatives@culles-les-roches.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Culles-les-Roches a été mis à jour le 2026-07-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II