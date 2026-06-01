Vide Grenier d’Armes Rues du bourg Armes

Armes

Vide Grenier d’Armes

Rues du bourg Place de la mairie Armes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Emplacement gratuit et sans réservation, ouverture exposants à 6h Restauration et buvette sur place. Comme chaque année, tripes dès 8h Venez nous suivre sur notre Facebook comité des fêtes d’Armes ! .

Rues du bourg Place de la mairie Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 94 45 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier d’Armes

L’événement Vide Grenier d’Armes Armes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais