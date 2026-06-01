Vide Grenier d’Armes Rues du bourg Armes
Vide Grenier d’Armes Rues du bourg Armes dimanche 14 juin 2026.
Armes
Vide Grenier d’Armes
Rues du bourg Place de la mairie Armes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Emplacement gratuit et sans réservation, ouverture exposants à 6h Restauration et buvette sur place. Comme chaque année, tripes dès 8h Venez nous suivre sur notre Facebook comité des fêtes d’Armes ! .
Rues du bourg Place de la mairie Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 94 45 59
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English : Vide Grenier d’Armes
L’événement Vide Grenier d’Armes Armes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais
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