Vide-grenier d’Arvant Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre

Bournoncle-Saint-Pierre

Vide-grenier d’Arvant

Salle Pierre Gayte Arvant Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque d’Arvant Bournoncle, avec possibilité de restauration sur place.

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Salle Pierre Gayte Arvant Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 90 91

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English :

Garage sale organized by the Amicale Laïque d’Arvant Bournoncle, with on-site catering.

L’événement Vide-grenier d’Arvant Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne