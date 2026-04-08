Vide-grenier d’Arvant Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre
Vide-grenier d’Arvant Salle Pierre Gayte Bournoncle-Saint-Pierre dimanche 31 mai 2026.
Bournoncle-Saint-Pierre
Vide-grenier d’Arvant
Salle Pierre Gayte Arvant Bournoncle-Saint-Pierre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque d’Arvant Bournoncle, avec possibilité de restauration sur place.
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Salle Pierre Gayte Arvant Bournoncle-Saint-Pierre 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 90 91
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English :
Garage sale organized by the Amicale Laïque d’Arvant Bournoncle, with on-site catering.
L’événement Vide-grenier d’Arvant Bournoncle-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne