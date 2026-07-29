Informations pratiques

Galan

Vide grenier d’Automne

Place de la Bastide GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide greniers organisé par l’ADMR du territoire de Galan.

3€ le ml.

Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27.

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Place de la Bastide GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 77 27 admr.galan@fede65.admr.org

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English :

Flea market organized by the ADMR of Galan.

3? per meter.

Registration at the office of the ADMR, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm from Monday to Friday at 05 62 99 77 27.

L’événement Vide grenier d’Automne Galan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65