Vide grenier d’Automne Place de la Bastide Galan
dimanche 20 septembre 2026 · Place de la Bastide · Galan
Informations pratiques
Galan
Vide grenier d’Automne
Place de la Bastide GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide greniers organisé par l’ADMR du territoire de Galan.
3€ le ml.
Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27.
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Place de la Bastide GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 77 27 admr.galan@fede65.admr.org
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English :
Flea market organized by the ADMR of Galan.
3? per meter.
Registration at the office of the ADMR, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm from Monday to Friday at 05 62 99 77 27.
L’événement Vide grenier d’Automne Galan a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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