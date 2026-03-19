Vide Grenier de Beaulieu

Le Bourg Beaulieu Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 06:30:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le Comité des fêtes organise son vide-grenier du lundi de Pentecôte.

2€ le mètre et gratuit pour les habitants de la commune. Accueil des exposants entre 6h30 et 7h. Emplacements sans réservation.

Buvette et restauration sur place. .

Le Bourg Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 6 03 17 10 16 comitedesfetesbeaulieu61@gmail.com

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English : Vide Grenier de Beaulieu

L’événement Vide Grenier de Beaulieu Beaulieu a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche