Vide Grenier de Beaulieu Beaulieu
Vide Grenier de Beaulieu Beaulieu lundi 25 mai 2026.
Vide Grenier de Beaulieu
Le Bourg Beaulieu Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 06:30:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Le Comité des fêtes organise son vide-grenier du lundi de Pentecôte.
2€ le mètre et gratuit pour les habitants de la commune. Accueil des exposants entre 6h30 et 7h. Emplacements sans réservation.
Buvette et restauration sur place. .
Le Bourg Beaulieu 61190 Orne Normandie +33 6 03 17 10 16 comitedesfetesbeaulieu61@gmail.com
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English : Vide Grenier de Beaulieu
L’événement Vide Grenier de Beaulieu Beaulieu a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche