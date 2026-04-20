VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS Le Bas Loze La Haie-Traversaine

La Haie-Traversaine

VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS

Le Bas Loze Base de loisirs de La Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

VIDE-GRENIER À LA HAIE-TRAVERSAINE !

Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en plein air ?

Dimanche 3 mai 2026 De 8h00 à 17h00

Base de loisirs de la Haie Traversaine

Au programme

– De bonnes affaires à dénicher

– Buvette & restauration sur place

– Ambiance conviviale dans un cadre naturel

Infos exposants

– Accueil dès 7h00

– 2€ le mètre linéaire

– Date limite d’inscription 20 avril 2026

Venez nombreux, en famille ou entre amis ! .

Le Bas Loze Base de loisirs de La Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42 basedeloisirs@mayennecommunaute.fr

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English :

GARAGE SALE AT LA HAIE-TRAVERSAINE!

L’événement VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Mayenne Co