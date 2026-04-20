VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS Le Bas Loze La Haie-Traversaine
VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS Le Bas Loze La Haie-Traversaine dimanche 3 mai 2026.
La Haie-Traversaine
VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS
Le Bas Loze Base de loisirs de La Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
VIDE-GRENIER À LA HAIE-TRAVERSAINE !
Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en plein air ?
Dimanche 3 mai 2026 De 8h00 à 17h00
Base de loisirs de la Haie Traversaine
Au programme
– De bonnes affaires à dénicher
– Buvette & restauration sur place
– Ambiance conviviale dans un cadre naturel
Infos exposants
– Accueil dès 7h00
– 2€ le mètre linéaire
– Date limite d’inscription 20 avril 2026
Venez nombreux, en famille ou entre amis ! .
Le Bas Loze Base de loisirs de La Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42 basedeloisirs@mayennecommunaute.fr
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English :
GARAGE SALE AT LA HAIE-TRAVERSAINE!
L’événement VIDE-GRENIER DE LA BASE DE LOISIRS La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Mayenne Co