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Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026 Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Pontcey

Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026 Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Pontcey

Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026 Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Pontcey dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Autour de la salle des fêtes de Pontcey’

Adresse : Aire des petits secrets Rue de la prairie

Ville : 70360 Pontcey

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontcey

Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026

Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Aire des petits secrets Rue de la prairie Pontcey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

L’association La Poirouse vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 autour de la salle des fêtes de Pontcey pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la détente !

Venez chiner parmi de nombreux stands objets vintage, vêtements, jouets, livres, décoration et bien d’autres trésors à petits prix.
Buvette et petite restauration sur place tout au long de la journée.   .

Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Aire des petits secrets Rue de la prairie Pontcey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 00 87  70lapoirouse360@gmail.com

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English : Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026

L’événement Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026 Pontcey a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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