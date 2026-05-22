Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026 Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Pontcey

Pontcey

Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026

Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Aire des petits secrets Rue de la prairie Pontcey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association La Poirouse vous donne rendez-vous le dimanche 7 juin 2026 autour de la salle des fêtes de Pontcey pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la détente !

Venez chiner parmi de nombreux stands objets vintage, vêtements, jouets, livres, décoration et bien d’autres trésors à petits prix.

Buvette et petite restauration sur place tout au long de la journée. .

Autour de la salle des fêtes de Pontcey’ Aire des petits secrets Rue de la prairie Pontcey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 00 87 70lapoirouse360@gmail.com

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English : Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026

L’événement Vide grenier de la Poirouse Dimanche 7 juin 2026 Pontcey a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE