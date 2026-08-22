UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Bazoche-Gouet

Vide-grenier de la Saint-Gourgon La Bazoche-Gouet

dimanche 13 septembre 2026 · La Bazoche-Gouet

Vide-grenier de la Saint-Gourgon La Bazoche-Gouet

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
28330 La Bazoche-Gouet
Département
Eure-et-Loir
Tarif

La Bazoche-Gouet

Vide-grenier de la Saint-Gourgon

La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vide-grenier de la Saint-Gourgon organisé par le Comité des Fêtes de La Bazoche-Gouet. Fête foraine et attractions pendant le week-end.
  .

La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 81 59 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Gourgon Yard Sale organized by the La Bazoche-Gouet Festival Committee. Fair and attractions throughout the weekend.

L’événement Vide-grenier de la Saint-Gourgon La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à La Bazoche-Gouet (Eure-et-Loir)