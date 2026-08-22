Vide-grenier de la Saint-Gourgon La Bazoche-Gouet
dimanche 13 septembre 2026 · La Bazoche-Gouet
Informations pratiques
La Bazoche-Gouet
Vide-grenier de la Saint-Gourgon
La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide-grenier de la Saint-Gourgon organisé par le Comité des Fêtes de La Bazoche-Gouet. Fête foraine et attractions pendant le week-end.
.
La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 81 59 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint-Gourgon Yard Sale organized by the La Bazoche-Gouet Festival Committee. Fair and attractions throughout the weekend.
L’événement Vide-grenier de la Saint-Gourgon La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à La Bazoche-Gouet (Eure-et-Loir)
- Exposition de peintures La Bazoche-Gouet 29 août 2026
- Randonnée Ludique La Bazoche-Gouet 6 septembre 2026