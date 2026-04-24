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Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits

Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle Omnisports

Adresse : 24 Rue des Forêts

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice

Salle Omnisports 24 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

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Salle Omnisports 24 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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