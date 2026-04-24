Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits
Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice Salle Omnisports Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 8 mai 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice
Salle Omnisports 24 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
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Salle Omnisports 24 Rue des Forêts Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Vide-grenier de l’APEL-OGEC Ecole Saint Maurice Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral