Atelier Fou d’Local Faire son pain maison Le Bois Joli Moutiers-les-Mauxfaits

Atelier Fou d’Local Faire son pain maison

Le Bois Joli La ferme des Loriots Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

.

Le Bois Joli La ferme des Loriots Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 09 52 44 14 pat@vendeegrandlittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Fou d’Local Faire son pain maison Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral