Concert 90’s/2000’s Pop Hits Sous les halles Moutiers-les-Mauxfaits
Concert 90’s/2000’s Pop Hits Sous les halles Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 22 mai 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Concert 90’s/2000’s Pop Hits
Sous les halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
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Sous les halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 41 16 89
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English :
L’événement Concert 90’s/2000’s Pop Hits Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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