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Concert 90’s/2000’s Pop Hits Sous les halles Moutiers-les-Mauxfaits

Concert 90’s/2000’s Pop Hits Sous les halles Moutiers-les-Mauxfaits vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Sous les halles

Adresse : 1 Place du Gén de Gaulle

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Concert 90’s/2000’s Pop Hits

Sous les halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

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Sous les halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 41 16 89 

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English :

L’événement Concert 90’s/2000’s Pop Hits Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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