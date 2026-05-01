Concert 90’s/2000’s Pop Hits Sous les halles Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-les-Mauxfaits

Concert 90’s/2000’s Pop Hits

Sous les halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

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Sous les halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 41 16 89

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English :

L’événement Concert 90’s/2000’s Pop Hits Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral