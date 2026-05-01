80 ans du Secours Catholique Les Halles Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-les-Mauxfaits

80 ans du Secours Catholique

Les Halles 7 Bis Rue des Sables Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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Les Halles 7 Bis Rue des Sables Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 83 65 48 equipelocale.moutierslesmauxfaits@secours-catholique.org

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English :

L’événement 80 ans du Secours Catholique Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral