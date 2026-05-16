Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain Salle des Fêtes Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-les-Mauxfaits

Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain

Salle des Fêtes Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

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Salle des Fêtes Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire amicalelaiquemoutierroise@orange.fr

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L’événement Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral