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Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain Salle des Fêtes Moutiers-les-Mauxfaits

Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain Salle des Fêtes Moutiers-les-Mauxfaits samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Avenue Georges Clemenceau

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain

Salle des Fêtes Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

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Salle des Fêtes Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire   amicalelaiquemoutierroise@orange.fr

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L’événement Soirée Talents d’aujourd’hui et de demain Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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