Vide-grenier de l’AS Chadrac Place du Forum Chadrac

Informations pratiques

Chadrac

Vide-grenier de l’AS Chadrac

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 05:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’AS Chadrac organise son vide-grenier.

Accueil et installation des exposants à partir de 5h30. Buvette et restauration sur place.

Pas de pré-inscription le placement se fera suivant l’ordre d’arrivée.

.

Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aschadraccommissionjeune@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AS Chadrac is hosting its yard sale.

Exhibitors can check in and set up starting at 5:30 a.m. Refreshments and food will be available on site.

No pre-registration: Stalls will be assigned on a first-come, first-served basis.

L’événement Vide-grenier de l’AS Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay