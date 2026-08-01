Vide-grenier de l’AS Chadrac Place du Forum Chadrac
samedi 29 août 2026 · Place du Forum · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Vide-grenier de l’AS Chadrac
Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 05:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’AS Chadrac organise son vide-grenier.
Accueil et installation des exposants à partir de 5h30. Buvette et restauration sur place.
Pas de pré-inscription le placement se fera suivant l’ordre d’arrivée.
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Place du Forum Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aschadraccommissionjeune@gmail.com
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English :
AS Chadrac is hosting its yard sale.
Exhibitors can check in and set up starting at 5:30 a.m. Refreshments and food will be available on site.
No pre-registration: Stalls will be assigned on a first-come, first-served basis.
L’événement Vide-grenier de l’AS Chadrac Chadrac a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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