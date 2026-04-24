Vide Grenier de l’AS Haguenau Handball Haguenau
Vide Grenier de l’AS Haguenau Handball Haguenau vendredi 1 mai 2026.
Haguenau
Vide Grenier de l’AS Haguenau Handball
route du Rhin Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 06:00:00
fin : 2026-05-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vous êtes un particulier et souhaitez réserver un emplacement pour faire un peu de place dans vos placards tout en profitant d’une belle journée conviviale ?
C’est parti pour le traditionnel vide grenier de l’ASH ! Il aura lieu sur le parking de notre fidèle partenaire Carrefour Haguenau.
Vous êtes un particulier et souhaitez réserver un emplacement pour faire un peu de place dans vos placards tout en profitant d’une belle journée conviviale ?
https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-haguenau-ash/evenements/vide-grenier-1er-mai-2026?
ou inscription par courrier en téléchargent le formulaire inscription par courrier
1. Prenez connaissance du règlement du vide grenier
2. Inscrivez vous et réglez votre participation en ligne
Une question videgrenier@ash-handball.fr
Exposants et visiteurs, notez dès à présent la date dans vos agendas ! .
route du Rhin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 81 20 32 videgrenier@ash-handball.fr
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English :
If you are a private individual and would like to reserve a space to make a little space in your cupboards while enjoying a nice day out?
L’événement Vide Grenier de l’AS Haguenau Handball Haguenau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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