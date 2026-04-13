Vide grenier de l’ASSM section GEH, Bords de Jalle, Saint-Médard-en-Jalles
Vide grenier de l’ASSM section GEH, Bords de Jalle, Saint-Médard-en-Jalles dimanche 31 mai 2026.
Vide grenier de l’ASSM section GEH Dimanche 31 mai, 09h00 Bords de Jalle Gironde
Gratuit pour les visiteurs
Payant pour les exposants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Pour fêter les 50 ans de la GEH (Gymnastique d’entretien homme), nous organisons un vide grenier dont les bénéfices espérés contribueront à fêter l’évènement.
Venez nombreux en famille.
Jeux, animations et promenade en poney sont prévus ainsi que la restauration sur place.
Bords de Jalle Chemin de Cantelaude – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « francois.cayla@neuf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 53 78 95 »}]
Pour les 50 ans de la GEH
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