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Vide grenier de l’association Arria Stade de La Beaujoire – Parking B2 Nantes

Vide grenier de l’association Arria Stade de La Beaujoire – Parking B2 Nantes

Vide grenier de l’association Arria Stade de La Beaujoire – Parking B2 Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Stade de La Beaujoire - Parking B2

Adresse : Rue des Pays de la Loire 44300

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00

Tarif : Gratuit pour le public Emplacement de vente à petit prix

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 09:00 – 17:30
Gratuit : oui Gratuit pour le public Emplacement de vente à petit prix Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Jeune Public 

Des parents d’enfants pris en charge par Arria – association d’intérêt général qui accompagne des jeunes en difficultés psychologiques, intellectuelles ou du spectre de l’autisme – propose un vide-greniers au profit de l’association. Au programme : ventes, buvette, petite restauration et bonne humeur ! Tout le monde est le bienvenu de 9h à 17h30.Si vous souhaitez réserver un emplacement de vente, n’hésitez pas à télécharger le bulletin de réservation sur vide-grenier.org ou contacter par SMS le 06 14 79 03 01.

Stade de La Beaujoire – Parking B2 Nantes 44300
https://www.associationarria.org/


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