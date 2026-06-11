Vide grenier de l’association Arria Stade de La Beaujoire – Parking B2 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 09:00 – 17:30

Gratuit : oui Gratuit pour le public Emplacement de vente à petit prix Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Jeune Public

Des parents d’enfants pris en charge par Arria – association d’intérêt général qui accompagne des jeunes en difficultés psychologiques, intellectuelles ou du spectre de l’autisme – propose un vide-greniers au profit de l’association. Au programme : ventes, buvette, petite restauration et bonne humeur ! Tout le monde est le bienvenu de 9h à 17h30.Si vous souhaitez réserver un emplacement de vente, n’hésitez pas à télécharger le bulletin de réservation sur vide-grenier.org ou contacter par SMS le 06 14 79 03 01.

Stade de La Beaujoire – Parking B2 Nantes 44300

https://www.associationarria.org/



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