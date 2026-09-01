Informations pratiques

Loudes

Vide-grenier de Loudes

Le bourg Loudes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez flâner au vide-greniers de Loudes, dimanche 13 septembre, dès 6h, dans le village de Loudes.

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Le bourg Loudes 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 24 22 84

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English :

Come browse the Loudes yard sale on Sunday, September 13, starting at 6 a.m., in the village of Loudes.

L’événement Vide-grenier de Loudes Loudes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay