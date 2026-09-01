AGENDA · Loudes
Vide-grenier de Loudes Loudes
dimanche 13 septembre 2026 · Loudes
Informations pratiques
Loudes
Vide-grenier de Loudes
Le bourg Loudes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez flâner au vide-greniers de Loudes, dimanche 13 septembre, dès 6h, dans le village de Loudes.
.
Le bourg Loudes 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 24 22 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse the Loudes yard sale on Sunday, September 13, starting at 6 a.m., in the village of Loudes.
L’événement Vide-grenier de Loudes Loudes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Loudes (Haute-Loire)
- Vide-grenier à Loudes Loudes 13 septembre 2026