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AGENDA · Loudes

Vide-grenier de Loudes Loudes

dimanche 13 septembre 2026 · Loudes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
43320 Loudes
Département
Haute-Loire
Tarif

Loudes

Vide-grenier de Loudes

Le bourg Loudes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Venez flâner au vide-greniers de Loudes, dimanche 13 septembre, dès 6h, dans le village de Loudes.
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Le bourg Loudes 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 24 22 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse the Loudes yard sale on Sunday, September 13, starting at 6 a.m., in the village of Loudes.

L’événement Vide-grenier de Loudes Loudes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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