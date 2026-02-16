Vide-grenier de Mailly Mailly-le-Château

Vide-grenier de Mailly Mailly-le-Château lundi 25 mai 2026.

Vide-grenier de Mailly

Centre du village Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Vide-grenier organisé par l’ASCMC, buvette et restauration sur place.   .

Centre du village Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 34 66 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier de Mailly

L’événement Vide-grenier de Mailly Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-02-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)